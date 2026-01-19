WOW: Verwijderen van ijspegels gaat FOUT! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Vandaag? Een wel erg winters moment. Zo zien we hoe iemand volop bezig is met het verwijderen van ijspegels op het dak van een appartementsgebouw. Da’s natuurlijk op zich wél een heel goed idee. Maar toch verloopt niet alles zoals het hoort. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…