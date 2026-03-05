Deze bikinifoto van Kate Hudson valt in de smaak bij fans: “Knap!”

Kate Hudson heeft het thuis duidelijk naar haar zin.

Dat laat de populaire actrice namelijk zelf weten aan haar meer dan 18,8 miljoen volgers op Instagram. In een nieuwe reeks foto’s passeert de dame onder andere in bikini de revue.

“Happiest at home 💙”, schrijft ze bij onderstaand fotoalbum. Haar fans zijn duidelijk onder de indruk en laten massaal van zich horen.

“Knap!”

Aan enthousiaste reacties geen gebrek. “Knap”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf eens en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.