AUCH: Dame schreeuwt het uit na pijnlijke ‘uitschuiver’ tijdens het sporten (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Over sporten in het algemeen hoor je ons nooit klagen. Maar toch let je soms best even extra goed op om blessures te vermijden. Dat had ene Liselotte uit Nederland mogelijk niet helemaal gedaan toen ze onderstaande video maakte. Wat er juist gebeurt moet je zelf maar even ontdekken, maar zet het volume misschien niet té hoog.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!