Céline Dion toont met badpakfoto’s dat ze klaar is voor de zomer: “Geweldig!”

Céline Dion is helemaal klaar voor de zomer.

Op Instagram deelt de beroemde zangeres wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Al gaat het deze keer toch om een plaatje ‘uit de oude doos’.

We zien Céline Dion namelijk poseren in badpak, maar van de uitleg bij de foto kunnen we opmaken dat het beeld in 2008 gemaakt werd. “Outfits I can’t wait to wear again… Who else is excited for summer?”, schrijft ze er zelf nog bij.

“Geweldig!”

De lovende reacties stapelen zich al vlug op. “Geweldig”, klinkt het. “😍❤️”, gaat het verder. “Schitterend”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien: