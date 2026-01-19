Serveerster geprezen na botsing met rondlopend kindje: “Wat een talent!” (video)

Alsof het voor mensen die werken in de horeca al niet moeilijk genoeg is…

Misschien projecteren we onze eigen onhandigheid iets te veel, maar ons moet je al niet vragen om borden rond te dragen in een restaurant. Er zouden er namelijk meer op de grond belanden dan op de tafels.

Maar daar lijkt onderstaande serveerster echter geen enkel probleem mee te hebben. Zelfs na een botsing met een rondlopend kindje, houdt ze de bestelling stevig vast. En dat levert lovende reacties op!

“Wat een talent!”

Beelden van het moment gaan intussen aardig viraal op Instagram. “Wat een talent”, klinkt het. “Geef haar opslag”, gaat het verder. “En ze houdt het eten op het bord?!”, besluit een laatste kijker vol verbazing. Ja, behoorlijk straf allemaal! Kijk en oordeel zelf maar even: