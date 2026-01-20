WOW: Audi-bestuurder vliegt uit de bocht op spekgladde weg (video)

Bij glad weer rijd je maar beter voorzichtig!

Zo is een aangepaste snelheid zeker geen overbodige luxe, al zeker niet wanneer je een bocht neemt. En dat had onderstaande Audi-bestuurder mogelijk niet helemaal goed ingeschat, zo blijkt.

Uit de bocht!

Vrijwel meteen krijgen we op onderstaande dashcambeelden te zien hoe het fout gaat. Een auto vliegt aardig uit de bocht en botst tegen een busje dat zich op het baanvak in de tegenovergestelde rijrichting bevindt. Gelukkig zonder veel ergs, denken we dan. Kijk maar: