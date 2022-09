WOOPS: Vrouw ‘houdt een kleurtje over’ aan deze gender reveal (fails)

Toegegeven: onderstaande ‘gender reveal’ is best origineel te noemen.

Dat er in de onthulling van het geslacht van een baby al eens tijd en moeite gestoken wordt, wisten we al dankzij deze paaldanseressen. Maar ook onderstaand koppel maakt er een fraai werkje van. Zo mag de vrouw in kwestie, gewapend met een bokshandschoen, op bijzondere wijze het geslacht van hun baby bekendmaken. Maar dat loopt niet volledig volgens plan. De wind stond die dag duidelijk niet al te best… Kijk maar naar het eerste filmpje.

Failcompilatie

En aangezien we het nooit echt netjes vinden om maar één pechvogel in de kijker te zetten, voegen we er met veel plezier nog een stevige failcompilatie aan toe. Zo zit je de komende minuten weer meer dan goed voor je dagelijkse portie fails. Veel kijkplezier!

Foto: still – Bron: VKMag