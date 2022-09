Bruidsmeisje wil wel héél graag het bruidsboeket vangen. Maar dan? AUCH! (video)

Onderstaand bruidsmeisje zal zich het trouwfeest van een vriendin nog een tijdje herinneren…

We vragen ons af of dit bruidsmeisje weet dat je ook perfect mag trouwen zónder eerst een bruidsboeket te vangen. Want ’t lijkt wel alsof ze daar niet vanop de hoogte is… Beelden van haar pijnlijke val gaan momenteel aardig viraal op het internet.

Los op haar gezicht!

“Dit bruidsmeisje had al wat gedronken en wilde wel heel graag het bruidsboeket vangen. Toen ze echter opsprong om het boeket te vangen, struikelde ze over haar jurk en viel ze met haar gezicht op de grond”, lezen we als beschrijving bij de video. En dat ziet er best pijnlijk uit… Kijk maar!

Foto: still RM Video