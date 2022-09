Man zit in hotelkamer met ‘slechtste uitzicht ooit’: “Wie heeft dit ontworpen?!” (video)

Op TikTok gaat een filmpje van comedian Neema Naz viraal.

De man zit op hotel en besluit om zijn fans even een virtuele rondleiding te geven. Daar heeft hij een héél goeie reden voor. “Ik dacht, ik doe de gordijnen even open… Het is hier donker. Tijd om wat licht binnen te laten”, steekt hij van wal in onderstaand filmpje.

“Wie heeft dit ontworpen?!

“Het slechtste uitzicht ooit”, staat er nog als tekst op de beelden. “Wie heeft dit ontworpen?”, gaat het verder in de beschrijving. Maar waarom dan? Wel… “DIT is mijn uitzicht”, toont Neema. “De kleedkamers voor vrouwen en een zwembad met kinderen in”, vult hij aan. “Ik zal de gordijnen maar weer sluiten, anders krijg ik nog een ‘gluurder’-toeslag en staat mijn gezicht morgen in elk journaal”, besluit hij. Ook zijn kijkers kunnen amper geloven wat ze zien. “Wie dacht nu dat dit een goed idee zou zijn?”, klinkt het vol verwarring. “Haal je vingerafdruk al maar van het gordijn”, grapt een ander nog… Het filmpje werd op één dag tijd al meer dan 500.000 keer bekeken. En da’s zeker begrijpelijk, want het is best bizar allemaal. Kijk maar:

Foto: TikTok @neemanaz