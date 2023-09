WOOPS: Trucker richt stevige RAVAGE aan tijdens manoeuvre (fails)

Bijzondere beelden uit de Verenigde Staten…

Dat het niet gemakkelijk moet zijn om met een vrachtwagen door een stad als New York te rijden, kunnen we absoluut geloven. En de eerste van onderstaande video’s is daar een bewijs van. Zo zien we hoe een trucker met zijn gevaarte aan het manoeuvreren is. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan, denken we dan. Een geparkeerde wagen krijgt er stevig van langs en is vermoedelijk zelfs klaar voor de schroothoop. Op de beelden lijkt het ook alsof de vrachtwagenbestuurder gewoon verder rijdt. Al kunnen we dat niet met absolute zekerheid zeggen.

Failcompilatie

Natuurlijk is het niet netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…