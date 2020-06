Laura Tobin is haar naam. En de dame voorspelt het weer voor tv-netwerk ITV.

Maar toch liet ze zich tijdens een picknick verrassen door een hevige regenbui. En dat zorgt nu voor de nodige hilariteit.

Op Twitter plaatste ze onderstaande foto, waarop te zien is hoe ze kletsnat in een wagen zit. “Berichtje aan mezelf: luister naar je eigen voorspellingen”, aldus Laura.

Ook tijdens het tv-programma ‘Good Morning Britain’ kreeg ze de volle laag. En dan hebben we het niet over de regen, maar over presentator Piers Morgan. Hij kon namelijk niet geloven hoe ze zich als weervrouw zo heeft kunnen laten vangen door een onweersbui. Kijk en luister maar:

Note to self-Listen to your own forecast! #DrownedRat #run pic.twitter.com/WzGsnHSoyF

Op Twitter reageerde Laura nog op de hilarische reacties die er op het bijzondere voorval kwamen. “Ja, ok, ik heb me laten vangen door een regenbui. Wie niet? Ik heb dan gedaan wat iedereen doet: buienradar checken, regen zien naderen, donder gehoord, hopen op het beste en blijven zitten. Dan kwam de regen, ben ik gaan schuilen, dan werd het nóg heviger… LOPEN… Ik lachte zo hard terwijl ik door de plassen rende en ik was kletsnat, maar het was geweldig”, laat ze nog weten.

Yes OK, so I got caught in a thunderstorm-Who hasn't?🤣

I did the classic, check radar, see showers, hear thunder, hope for the best & stay put. Rain arrives, take shelter, it gets heavier..RUN..I laughed so much running through deep puddles & was soaked but it was exhilarating! https://t.co/UBNDOlzHt6

— Laura Tobin (@Lauratobin1) June 16, 2020