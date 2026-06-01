Toerist geeft vanuit zijn auto eten aan beer. Maar dan… (video)

Nee, dat was geen goed idee.

Een toerist dacht een wilde beer een hapje toe te werpen vanuit zijn auto. Het dier leek daar in eerste instantie wel interesse in te hebben, maar besloot vervolgens iets dichter kennis te maken met de man.

Pijnlijke les

Wanneer de beer bij de wagen komt, gaat het mis. De toerist krijgt een beet in zijn arm en leert zo op de harde manier dat wilde dieren beter vanop afstand bewonderd worden. Gelukkig hield hij er geen ernstige verwondingen aan over, maar dit had veel slechter kunnen aflopen…

