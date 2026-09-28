Bieke Ilegems laat volgers kiezen tussen twee looks: “Jij staat met alles!” (foto’s)

Bieke Ilegems ging voor twee verschillende looks en is benieuwd welke haar volgers het mooist vinden.

Actrice en presentatrice Bieke Ilegems experimenteerde onlangs zelf wat met haar kapsel. Het 54-jarige ATV-gezicht probeerde twee verschillende looks uit en legde die vervolgens voor aan haar volgers. Op de ene foto kiest ze voor losse waves met veel volume, terwijl ze op de andere foto haar haar steil en glad draagt. “Zelfde hoofd, andere energie… En nu ben ik benieuwd naar de mening van de Instagram-jury: steil haar of waves?”, vraagt ze aan haar volgers.

Duidelijke voorkeur

Die vinden dat ze er op beide foto’s erg mooi uitziet, maar er is toch een duidelijke voorkeur voor… “De waves, prachtig!”, “Beide heel mooi!”, “JIJ blijft een stijlvolle dame, liefste Bieke, en zeker met jouw waves!”, “Steil haar staat je ook goed, maar ik hou van de waves”, “Jij staat met alles! Allebei heel knap!”, “Je bent altijd prachtig, maar de waves hebben net dat tikkeltje meer. Heel mooi!” en “Allebei mooi, maar de waves vind ik net iets beter bij jou”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram