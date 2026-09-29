Danira Boukhriss haalt uit naar haters na ‘De Verraders’: “Had ik nooit gedacht”

Danira Boukhriss kreeg na haar passage in ‘De Verraders’ heel wat haatreacties over zich heen. “Omdat ik mijn emoties heb geuit en mijn baby mis”, klinkt het.

In de meest recente aflevering van ‘De Verraders’ kwamen bij de stemmingsronde vooral Danira Boukhriss en Jinnih Beels in het vizier. In haar verdediging haalde Danira emotioneel aan dat ze gerust op haar mochten stemmen, zodat ze haar kindje terug zou kunnen zien. Dat was blijkbaar voor sommige kijkers reden genoeg om haar haatberichten te sturen.

Niet de enige met kinderen

Danira deelde op Instagram een screenshot van zo’n haatreactie. “Ik wil gewoon geen verraders meer kijken door u, je bent zo irritant en pick me je bent niet de enige me kinderen fking kut wijf”, lezen we. De 36-jarige journaliste laat het bericht niet zomaar passeren. “Ik krijg dus bakken haat, omdat ik mijn emoties heb geuit en mijn baby mis tijdens een tv-spel waar ik +5 dagen afgesloten was van de wereld. Nooit had ik gedacht dat dat twee zaken zouden zijn waarvoor ik als ‘fking kut wijf’ bestempeld zou worden. Al zijn al die haatberichten ook best emotionele reacties. Maar goed, da’s maar de mening van een ‘irritant fking kut wijf’”, schrijft ze.

“Ik wens iedereen hopen liefde, warmte, vreugde en liefdevolle emoties toe. En zeker ook de mensen die mij haat sturen, want ik denk dat jullie het extra hard nodig hebben. En veel dank aan iedereen die mij zulke lieve berichten heeft gestuurd, ik hoop daar heel snel verder op te kunnen antwoorden”, sluit ze af.

Steun

Ze kan op heel wat steun rekenen van haar volgers. “Kunnen we vanaf nu socials ook linken aan itsme? ’t Zal snel gedaan zijn met die online losers. Echt kotsbeu. Hersenloze debielen. Ja, ik ben emotioneel. Love you, babe!”, “Ik lees ze standaard op het toilet. Dat is de plek waar die comments thuishoren. Je bent een zonnetje van een moeder. Nooit twijfelen aan jezelf!”, “In wat voor wereld leven wij?”, “Wij zagen alleen maar een prachtige mama die overloopt van liefde voor haar kind. En laten we dat vooral normaliseren. De wereld zou een plek met minder van zulke haatberichten zijn” en “Meer zachtheid voor elkaar zou zo, zo, zo veel doen”, wordt er gereageerd.

Foto: VTM