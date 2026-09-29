Koppel waagt zich aan iconisch dansje, maar dat gaat pijnlijk mis (video)

Toch maar terug naar de dansles.

Wie ‘Dirty Dancing’ heeft gezien, herinnert zich ongetwijfeld de iconische dansscène op de tonen van ‘(I’ve Had) The Time of My Life’. Daarin tilt Patrick Swayze zijn tegenspeelster Jennifer Grey hoog boven zijn hoofd. Een dansmove die sindsdien al ontelbare keren werd nagedaan. Met wisselend succes…

Onhandig

Ook het koppel in onderstaande video besluit zich aan de beroemde lift te wagen. De aanloop ziet er nog veelbelovend uit, maar bij de lift gaat het helemaal mis. De man krijgt zijn partner niet goed omhoog, waarna ze hard tegen de grond gaat. Gelukkig lijkt ze er zelf mee te kunnen lachen. “Je moet haar bij haar heupen vastpakken om haar op te tillen, niet bij haar knieën” en “Je kunt toch niet zó onhandig zijn”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram