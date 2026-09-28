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Vrouw waagt zich aan acrobatie op het strand, maar dat loopt volledig fout (video)

Den B.
Door Den B.
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Een 10 voor het proberen, een 1 voor de landing.

Op geestige beelden is te zien hoe een vrouw vanuit stand een brug probeert te maken. Ze twijfelt eerst een beetje, maar haar filmende vriendin weet haar te overtuigen om ervoor te gaan.

Stretchen

Wel, dat was niet het beste plan, zo blijkt. Ze belandt immers met een smak in het zand. “Toen ik haar vooraf zag stretchen, wist ik al hoe laat het was”, “Ik ben blij dat ze haar handen nog omhoog stak en poseerde alsof ze wist waar ze mee bezig was” en “Gelukkig had ze gestretcht”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube

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