Vrouw wil hert eten geven, maar ze krijgt stank voor dank… (video)

Altijd oppassen geblazen in de wilde natuur, dat bewijst dit filmpje eens te meer.

Op beelden is te zien hoe een vrouw een wild hert probeert de voederen. Dat lijkt er in eerste instantie vredig aan toe te gaan, maar al snel loopt het mis. Het hert vindt het duidelijk niet leuk dat een ander hertje ook aandacht krijgt. Hij toont zijn ongenoegen door met zijn gewei tegen de vrouw aan te beuken, met een stevige val tot gevolg.

Waarschuwing

Het filmpje werd duizenden keren bekeken en zorgt voor heel wat kritische reacties. “Ze mag blij zijn dat ze geen oog verloren is”, “Mensen moeten leren om het wilde leven met rust te laten, het is niet zoals in een Disneyfilm!”, en “Speel domme spelletjes, win domme prijzen”, klinkt het onder meer. “Ik hoop dat alles oké is met het hert”, grapt nog iemand.

Foto: Instagram