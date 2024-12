Influencer poseert aan zee, maar zo’n grote golf had ze nooit verwacht (video)

Daar gaat de perfecte foto…

Op geestige beelden is te zien hoe een influencer op het punt staat om te poseren voor het perfecte plaatje. Met de eindeloze zee op de achtergrond moet dat geen probleem zijn, al blijkt net dát het probleem te zijn.

Kracht van de natuur

Op een bepaald moment vormt er zich zo’n grote golf dat de dame haar evenwicht verliest en in het water valt. Ook haar camera moet het ontgelden, al heeft ze die duidelijk kunnen redden. “Dat zagen we allemaal aankomen”, reageert een kijker. “Zelfs de zee was haar gedoe beu”, lacht nog iemand. “Wel straf dat ze haar telefoon terug heeft”, besluit een laatste volger.

Foto: Instagram