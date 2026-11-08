Sofie Dumont geniet in badpak van vakantie: “Heel mooi!” (foto’s)

Sofie Dumont heeft enkele vakantiekiekjes gedeeld. “Wat een prachtige foto’s!”, wordt er gereageerd.

Sofie Dumont vertoeft momenteel op Ibiza, waar het met temperaturen boven de 20 graden aangenaam zacht is. De 52-jarige chef-kok postte op Instagram een compilatie van enkele gezellige vakantiemomenten. Zo poseert ze in een olijfgroen badpak op een rotsachtig strand, toont ze beelden van overheerlijke gerechten en trakteert ze haar volgers op enkele uitzichten om bij weg te dromen. “Wanneer het eiland uitademt na de zomer”, schrijft ze erbij.

Prachtige foto’s

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw, dat ziet er fantastisch uit!”, “Zalig dat het daar nog zo warm is!”, “Wat een prachtige foto’s!”, “Heel mooi!” en “Het ideale moment om de eilandsfeer op te snuiven!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram