Man doet sprintje tegen struisvogel. Loopt niet goed af! (video)

Bijna, maar helaas…

Een struisvogel kan snelheden tot ongeveer 70 km/u halen. Daarmee is hij de snelste vogel op het land. Als je dus dacht dat je een race tegen zo’n dier kon winnen, dan dacht je verkeerd. Toch waagde de man in onderstaand filmpje zich aan de uitdaging.

Hilariteit

Hij gaat nog snel van start, maar na enkele seconden struikelt hij en smakt hij tegen de grond. 1-0 dus voor de struisvogel. Gelukkig lijkt hij er niets ernstigs aan over te houden, maar het levert wel een beetje leedvermaak op bij de filmer, die schatert van het lachen.

Foto: Instagram