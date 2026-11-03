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‘Knokke Off’-actrice Ayana Doucouré straalt in bikini: “Prachtig!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Ayana Doucouré heeft een leuke foto gedeeld met haar volgers. “Knappe look, wauw!”, wordt er gereageerd.

Ayana Doucouré is momenteel te zien in de Play-realityreeks ‘Over De Oceaan’. Je kent de 24-jarige actrice wellicht van haar rol als Margaux in ‘Knokke Off’. Op Instagram postte de knappe brunette een zomers kiekje waarop ze een zwarte triangelbikini draagt. “Voor altijd verliefd op jullie, dit avontuur en Steven zijn lach”, knipoogt ze erbij.

Bewondering

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Geweldig!”, “Knappe look, wauw!”, “Prachtig!”, “Topfoto!”, “Stiekem jaloers, hahaha!” en “Hihi, zo trots op jou!”, lezen we onder meer in de reacties.

‘Over De Oceaan’ is elke zondag vanaf 20 uur te bekijken op Play.

Foto: Instagram

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