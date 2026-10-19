Dames rijden op trouwfeest in kinderautootje. Dat loopt niet goed af… (video)

Drinken en rijden? Nooit een goed idee.

Tijdens een trouwfeest besloten enkele dames een ritje te maken met een elektrisch kinderautootje dat eigenlijk bedoeld was voor de ringdrager. Terwijl ze achteruitrijden, trapt een van hen op het rempedaal. Het resultaat? Dames én champagne tegen de grond.

Hilariteit

Het ritje zorgde alvast voor heel wat hilariteit. “Daarom mag je niet drinken en rijden!”, “De leukste herinneringen maak je met je familie!”, “Dit blijft gewoon hilarisch!” en “Jullie hebben duidelijk enorm veel plezier gehad!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram