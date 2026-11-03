Kim Kardashian imponeert met wel héél diep decolleté: “Je ziet er zo goed uit!” (foto’s)

Kim Kardashian heeft enkele straffe kiekjes gedeeld. “Een schoonheid in het wit!”, reageren haar volgers.

Kim Kardashian mocht onlangs een iconische halsketting passen die wijlen Elizabeth Taylor voor haar 30ste verjaardag cadeau kreeg. De 46-jarige realityster en ex-vrouw van Kanye West bracht een bezoekje aan de Bulgari-winkel in Rome, waar ze de halsketting met smaragden en diamanten mocht omdoen. Prijskaartje van het prachtjuweel? Meer dan 12 miljoen dollar.

Bewondering

Kim was duidelijk onder de indruk van het bijzondere moment. “Mijn bewondering voor Elizabeth Taylor zit heel diep. Ze had lief met heel haar hart en kwam op voor mensen voor wie niemand anders wilde opkomen. En dat terwijl ze de meest waanzinnige juwelen droeg en altijd volledig zichzelf bleef, zonder zich iets aan te trekken van wat anderen daarvan vonden. Ze is iemand die ik al jarenlang bewonder en graag zie. Dat ik haar juwelen mocht passen, was dan ook heel bijzonder voor mij. Ik herinner me nog dat ik met haar sprak voor ze overleed en haar van alles vroeg over deze juwelen en de verhalen erachter”, schrijft ze op Instagram.

Koningin

Minstens even opvallend is haar outfit: een witte jurk met een wel héél diep decolleté. “Dit is werkelijk adembenemend. Schitterend, echt schitterend!”, “Koningin!”, “Een schoonheid in het wit!”, “Je ziet er zo goed uit, Kim!” en “Lewis is de gelukkigste man ter wereld!”, reageren haar volgers.

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Foto: Shutterstock