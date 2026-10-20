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Kat valt eigen spiegelbeeld aan, maar verliest: “Hilarisch!” (video)

Den B.
Door Den B.
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Het blijft toch iets speciaals, zo’n spiegel.

Katten en spiegels: het zal nooit een goed huwelijk worden. Neem nu Socks, de kat in onderstaande video. Wanneer ze haar eigen spiegelbeeld ziet, wordt ze woest en valt ze de spiegel aan. Het resultaat? De spiegel valt boven op de boze viervoeter, gelukkig zonder al te veel gevolgen.

Hilariteit

Het filmpje werd massaal bekeken op Instagram. “Socks laat niet meer met zich sollen!”, “100% aanval. 0% schade”, “Hilarisch!” en “Socks denkt: ‘Waar is die kerel naartoe?! Ik weet zeker dat ik aan het winnen was!’”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

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