Je terugbetaling is bevestigd maar waar blijft het geld

Je hebt een bestelling teruggestuurd en de bevestiging zit in je mailbox. Opgelucht open je de bankapp, maar het bedrag staat er nog niet. Nog eens vernieuwen helpt niet. Herkenbaar? Een bericht over je terugbetaling vertelt niet altijd dat het volledige traject al achter de rug is.

Tussen een aanvraag, de verwerking ervan en het moment waarop geld zichtbaar wordt, kunnen verschillende stappen zitten. Door te bekijken welke stap precies bevestigd is, weet je beter waar je moet zoeken. Dat bespaart vooral eindeloos wisselen tussen je mailbox en bankrekening.

Wat staat er precies in het bericht

Een ontvangen retourpakket, een goedgekeurde aanvraag en een uitgevoerde terugbetaling zijn verschillende gebeurtenissen. Lees daarom de volledige bevestiging. Staat er dat de winkel je pakket heeft ontvangen, of dat het bedrag daadwerkelijk werd teruggestort?

Noteer de datum en het bijbehorende bestelnummer. Bij meerdere retouren is het anders makkelijk om de bevestiging van het ene pakket te koppelen aan de terugbetaling van het andere.

Zita schreef eerder over kleding bestellen en daarna terugsturen. Los van de reden voor een retour helpt een duidelijk overzicht: welk artikel ging terug, wanneer werd het verzonden en welke reactie volgde daarop? Je hoeft daarvoor geen uitgebreide administratie bij te houden.

Kijk naar de oorspronkelijke betaalmethode

Heb je met een kaart betaald, via een betaalaccount of met een combinatie van saldo en kaart? Dat bepaalt waar je de terugbetaling moet zoeken. Alleen de rekening bekijken die je vandaag het vaakst gebruikt, kan dus verwarrend zijn.

PayPal legt in zijn Belgische informatie over terugbetalingen uit dat geld teruggaat naar de oorspronkelijke betaalmethode. De verwerkingstijd verschilt per methode. Bij een betaling met zowel PayPal-saldo als een creditcard worden de betreffende delen bovendien op die verschillende plekken teruggestort.

Zo kan een bedrag al ergens zichtbaar zijn terwijl je het elders zoekt. Neem de oorspronkelijke transactie erbij voordat je besluit dat de terugbetaling ontbreekt.

Een snelle verwerking heeft meerdere stappen

Dezelfde vraag speelt bij andere online diensten: gaat een genoemde termijn over het verwerken van een aanvraag of over de ontvangst van geld? In een vergelijking van een casino zonder cruks met snelle uitbetaling maakt NOC bijvoorbeeld onderscheid tussen de interne verwerking van een opname en de tijd die de bank of betaalprovider daarna nodig heeft. Cruks verwijst daarbij naar het Nederlandse uitsluitingsregister; het ontbreken van die aansluiting bepaalt de betaalsnelheid niet. Ook bij een webshop blijft het nuttig om te vragen welke stap een bevestiging precies beschrijft.

Lees een termijn dus samen met het startmoment. Een beloofde verwerking na goedkeuring begint niet noodzakelijk op de dag waarop jij voor het eerst een aanvraag indiende.

Houd de bedragen naast elkaar

Bij een gedeeltelijke retour kan ook de terugbetaling gedeeltelijk zijn. Vergelijk het ontvangen bedrag met de artikelen op de retourbevestiging, in plaats van alleen met het totaal van de oorspronkelijke bestelling.

Een eenvoudig fictief voorbeeld: je koopt drie artikelen van twintig euro en stuurt er één terug. Dan is twintig euro de artikelwaarde van die retour, terwijl de oorspronkelijke bestelling zestig euro bedroeg. Eventuele afzonderlijke kosten beoordeel je aan de hand van de afspraken bij de aankoop.

Schrijf verschillen even op. Dat maakt een vraag aan de klantenservice concreter dan alleen melden dat het bedrag volgens jou niet klopt.

Stel een vraag waarop iemand kan antwoorden

Blijft de status onduidelijk? Geef de klantenservice het bestelnummer, de datum van de bevestiging en het bedrag waarover je vraag gaat. Vraag of de terugbetaling al is uitgevoerd, via welke methode en welke referentie erbij hoort.

Een screenshot van de relevante melding kan helpen, zolang je onnodige persoonlijke gegevens afschermt. Bewaar het antwoord bij de oorspronkelijke aankoop. Zo hoef je bij een volgend contact niet opnieuw het hele verhaal op te bouwen.

Controleer ook welke termijn de dienst zelf vermeldt en vanaf wanneer die wordt gerekend. Een antwoord over verwerking krijgt pas betekenis als je weet bij welke aanvraag het hoort.

Minder zoeken begint bij één mapje

Bewaar alle relevante aankoopbewijzen, retourmeldingen en betaalbevestigingen samen. Een mapje in je mailbox is vaak voldoende. Zet bij meerdere openstaande terugbetalingen een korte notitie met het bedrag en de laatste status.

Dat maakt wachten niet leuker, maar wel overzichtelijker. Je weet welke stap al gezet is en welke informatie nog ontbreekt.