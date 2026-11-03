Celien Hermans kreeg onverwacht gevoelens voor iemand: “Soms ontmoet je iemand op het verkeerde moment”

Celien Hermans praat in een interview open en eerlijk over haar (liefdes)leven. “Er waren gevoelens, maar het was geen situatie waarin ik zomaar vrij kon kiezen”, klinkt het.

Het was geen makkelijk jaar voor Celien Hermans. Enkele maanden geleden verloor ze haar mama en in dezelfde periode besloot ze na zeven jaar een punt te zetten achter haar relatie. “Het was mijn keuze, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen verdriet om heb”, legt ze uit in Dag Allemaal.

Onmogelijk verhaal

In die periode kreeg ze onverwacht gevoelens voor iemand, al waren de omstandigheden niet ideaal. “Soms ontmoet je iemand op het verkeerde moment. Er waren gevoelens, maar het was geen situatie waarin ik zomaar vrij kon kiezen. De situatie, de afstand tussen ons, de timing… Het maakte ons verhaal redelijk onmogelijk. Soms denk ik dat het misschien anders was gelopen als we elkaar op een ander moment in ons leven waren tegengekomen. Maar ja, je kan niet alles plannen en al helemaal niet wat je voelt”, klinkt het.

Margrietje 2.0

De 33-jarige zangeres vertelt dat ze voor de eerste keer in haar volwassen leven nu echt alleen is, maar dat ze daar vrede mee heeft. Toch hoopt ze ooit nog een nieuwe partner te vinden. “Zo niet blijf ik wel de rest van mijn leven alleen. Of ik doe een ‘Margrietje 2.0’ en word BOM (bewust ongehuwde moeder, nvdr). Niet dat ik op dit moment al plannen in die richting heb, voor alle duidelijkheid”, lacht ze.

Foto: Instagram