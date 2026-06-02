Vrouw probeert biervat aan te sluiten, maar dat eindigt in nattigheid (video)

Probeer die geur er maar eens uit te krijgen…

Op beelden is te zien hoe een vrouw een biervat probeert aan te sluiten. Dat loopt echter mis, waardoor het bier onder druk uit het vat spuit en ze een volle lading over zich heen krijgt.

Uitleg aan politie

Het filmpje werd massaal bekeken op sociale media. Voor sommigen is het een herkenbare ervaring. “Haha, dat heb ik ook al meegemaakt…”, en “Het leven in een stadion! Probeer die geur maar eens uit te leggen aan de politie wanneer je na het werk naar huis rijdt. Leuke tijden!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram