Vrouw past veel te strakke broek in winkel. Niet veel later? DUUR GRAPJE! (video)

Shoppen kan al eens leuk zijn!

Zeker wanneer je die ene, geweldige broek gevonden hebt! Dat was het geval voor onderstaande dame. Met veel trots komt ze uit het pashokje van de winkel en toont ze haar vondst. “De broek ziet er zo leuk uit”, aldus een vriendin. Klein detail: de broek is duidelijk te klein. Toch gaat de dame even door haar knieën. En dat had ze beter niet gedaan!

Duur grapje…

Plots horen we hoe de broek kapotgaat. “Hoeveel kost die broek?”, vraagt de vrouw nog aan haar vriendin. “Ze kost 1.000 dollar”, klinkt het niet veel later. Da’s omgerekend net geen 950 euro… Laat ons hopen dat de winkel verzekerd is voor dit soort blunders. “En zo heb ik dus geleerd dat ik niet moet proberen een te kleine maat te passen”, lezen we nog als uitleg bij het fragment. Valt iets van te zeggen… Kijk maar:

@valeria.lipovetsky And this kids is how I learned not to try squeezing into smaller sizes 👌🏻 ♬ original sound – valerialipovetsky

Foto: TikTok – Bron: The Sun