“Dit is hét kerstidee voor elke chipsverslaafde!” (video)

Een vrouw is van plan haar broer misschien wel één van de speciaalste kerstcadeau’s ooit te bezorgen. Een adventkalender zal je bekend in de oren klinken, maar een adventkalender met chips (!), daar had je waarschijnlijk nog niet over gehoord.

Daisy Forbes Parker, die op TikTok onder de fantastische bijnaam @daisyforbesparker schuilgaat, heeft op het videoplatform een kalender gedeeld die ze speciaal maakte voor haar broer. Haar broer, dat zou één van de grootste chipsliefhebbers ter wereld zijn. Een pure ongezonde obsessie en dus meteen ook de reden waarom ze een adventkalender had gemaakt waarmee broerlief elke dag getrakteerd wordt op een vers pakje chips.

”Breed gamma”

Een fantastische traktatie met chips die we in ons landje niet meteen in de supermarkt terugvinden. ‘Fish N Chips’, ‘Wotsits’ en ‘McCoys’ zijn dan misschien niet de lekkernijen die we in de doorsnee Delhaize, Colruyt of Aldi tegenkomen, maar de broer van Daisy heeft een duidelijke voorkeur voor die snacks. In de commentaren onder de video niets dan lof en een gezonde portie jaloezie. “Dit zou me ook ongelooflijk gelukkig maken. Misschien moet ik dit idee eens subtiel laten vallen bij mijn partner”, zo laat iemand weten.

Foto: Unsplash