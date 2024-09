Vrouw laat Tesla automatisch parkeren, maar die heeft andere plannen… (video)

Handig, zo’n Tesla. Parkeren doet hij helemaal automatisch, als hij goed luistert tenminste…

Op beelden is te zien hoe een vrouw met haar Tesla thuiskomt. Ze stapt uit en laat hem automatisch binnenrijden. Normaal gezien kan een Tesla dat feilloos, maar hier loopt het volledig mis. Zo zien we dat de elektrische wagen zich op een bepaald moment bedenkt en wegrijdt, tot grote verbazing van zijn baasje, die er nog achteraan gaat.

Verkeerde huis

Het geestige filmpje werd gedeeld op TikTok, waar het al 2,5 miljoen keer bekeken werd. “Hahaha, hij zoekt een ijverig baasje, geen luierik”, “Hij moet gedacht hebben dat hij bij het verkeerde huis was”, en “Het lijkt alsof er nog iemand in de auto zit…”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok