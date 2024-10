Man scoort oneindig veel punten met origineel huwelijksaanzoek: “Liefde kan zo mooi zijn!” (video)

Wie nog wil uitpakken met het meest originele huwelijksaanzoek: de lat ligt hoog!

De liefde van je leven ten huwelijk vragen, is altijd spannend. Zeker wanneer je op creatieve wijze uit de hoek wil komen. Dat is exact wat onderstaande man deed. In een restaurant met een gigantisch aquarium zien we een dame genieten van de mooie vissen die voorbijzwemmen.

Niks lijkt te verraden wat er nadien gebeurt. Na enige tijd zwemt een duiker voorbij. In zijn handen? Een bordje… “Jenny, wil je met me trouwen?”, staat er geschreven. De vrouw gelooft haar ogen niet en draait zich om. Daar zit haar toekomstige man (ze heeft ‘ja’ gezegd) op één knie met een ring in zijn hand.

“Liefde kan zo mooi zijn!”

De beelden, die op Instagram gretig bekeken werden, vallen duidelijk in de smaak. “Liefde kan zo mooi zijn”, klinkt het. “Hoe kon ze ook nee zeggen na zo’n aanzoek?”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste kijker nog. Tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!