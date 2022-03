Vrouw geniet in zwembad, maar plots? WOW! (video)

Dat grote dieren best impressionant kunnen zijn als je er in de buurt van bent, wisten we al.

Want eerder toonden we al beelden van enkele mensen in een bootje die een lift kregen van een walvis! Deze keer is er van enige afstand gelukkig wel nog sprake.

Zo zien we een dame in Zuid-Afrika genieten in een zwembad, wanneer plots een olifant besluit om wel erg dichtbij te komen. “Hij komt op ons af”, horen we een stem op de achtergrond zeggen. “Mijn God”, klinkt het verder vol bewondering. En de dame in kwestie? Die heeft er zelfs geen woorden voor. Kijk maar!

Foto: still ViralHog