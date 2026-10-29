Olga Leyers twijfelde over relatie met 18 jaar oudere partner: “Hoe ga ik dat thuis uitleggen?” (video)

Olga Leyers was misschien nooit samen gebleven met haar huidige partner, mocht hij niet zo goed kunnen koken…

Olga Leyers leerde haar huidige man, Giancarlo Angeletti, kennen in 2020. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze een zoontje, Andrea. De 29-jarige jongste dochter van Jan Leyers scheelt maar liefst 18 jaar met haar echtgenoot, een leeftijdsverschil waar ze het in het begin best moeilijk mee had.

Geen ideaalbeeld

In ‘De Tafel van Tine’ legt ze uit dat ze daarom aanvankelijk overwoog om hun relatie stop te zetten. “Ik was heel verliefd en ik vond hem de coolste, leukste man ooit, maar ik dacht: ‘Achttien jaar, hoe ga ik dat thuis vertellen?’ Hij is achttien jaar ouder en heeft twee kinderen die ik nog niet had ontmoet. Dat was niet het beeld dat ik voor ogen had toen ik 21 was”, vertelt ze.

Liefde gaat door de maag

De 47-jarige modeontwerper wist haar echter te overtuigen met een heerlijk gerecht: orecchiette con broccoli e acciughe. “Dat is een riskante keuze om op zo’n date ansjovis en broccoli klaar te maken. Dat is zo simpel en zo lekker. Ik kwam daar binnen en ik rook die chili met umamigeur. Toen dacht ik: dat wordt moeilijk om het straks uit te maken”, lacht ze.

Kookboek

Een leuke anekdote uit hun liefdesverhaal. Het koppel geeft nu ook een inkijkje in hun keuken met het kookboek ‘Abbondanza’. Lees er HIER meer over.

Foto: Play