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Entertainment

Heidi Klum poseert halfnaakt aan het zwembad: “Onvoorstelbaar knap!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Heidi Klum wordt overladen met complimenten na het delen van een gewaagde foto. “Een vrouw als geen ander!”, wordt er gereageerd.

Heidi Klum weet wat genieten is en dat deelt ze maar al te graag met haar volgers. Het 53-jarige Duitse topmodel vertoefde zondag aan een zwembad bij zomerse temperaturen. Ideaal om haar bikini nog eens boven te halen, al liet ze het bovenstukje wel achterwege.

Koningin

Ze postte het kiekje op Instagram, waar er lovend gereageerd wordt. “Heidi, de koningin!”, “Een vrouw als geen ander!”, “Heel mooi!”, “De gelukkigste hond ooit, hahaha!” en “Onvoorstelbaar knap!”, lezen we in de reacties.

Foto: Shutterstock

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