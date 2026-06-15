Vos nodigt zichzelf uit en gaat met golfbal lopen: “Jij smeerlap!” (video)

Dat was niet helemaal volgens de regels.

Enkele mensen spelen een partijtje golf wanneer een onverwachte gast opduikt. Een vos wandelt het terrein op en kijkt nieuwsgierig naar een golfbal.

Hup, weg bal!

De golfer, die het tafereel filmt, denkt echter dat de vos niets zal durven. “Hij gaat niets doen”, horen we hem zeggen. Maar dat blijkt een verkeerde inschatting. De vos neemt de golfbal in zijn bek en loopt er doodleuk mee weg. “Jij smeerlap!”, roept de golfer hem nog lachend achterna.

Foto: Instagram