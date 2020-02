Onderstaande video’s gaan momenteel stevig viraal!

De Britse comedian Kevin Freshwater maakt er een sport van om mensen op straat plots een microfoon onder hun neus te duwen.

“Vul het liedje aan”, opent hij. Dan begint Kevin zelf een stukje van een liedje te zingen en is het dus de bedoeling dat mensen het liedje verder al zingend aanvullen.

Dat levert niet altijd even mooie klanken op, maar wanneer hij onderstaande dame op de proef stelde, viel Kevin zélf even achterover van het resultaat… Kijk maar:

This guy challenged strangers to ‘finish the lyrics’ and this woman passing by started belting out Shallow like she was performing at the Oscars, literally flawless 😭

📹: Kevin Freshwater pic.twitter.com/P8Vn5qj4Nn

— Anthony | Lady Gaga News (@antpats2) February 18, 2020