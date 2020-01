Een Canadese golfer heeft op een golftoernooi in Californië indruk gemaakt door een hole-in-one te slaan. Hij werd geprezen door het publiek én Troy Merritt, winnaar van drie PGA-toernooien.

Laurent Hurtubise werd geboren zonder rechterarm, maar dat hield hem niet tegen om vorige week een prachtprestatie neer te zetten op de PGA Tour American Express 2020 in Californië. De Canadees maakte een hole-in-one na een slag van 129 meter.

Bewondering

Het hele publiek applaudisseerde voor zijn knappe prestatie, maar ook Troy Merritt stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Dit was het coolste dat ik ooit op de golfbaan heb meegemaakt”, klonk het.

‘Handicap’ geen belemmering

Eerder sprak Hurtubise over het feit dat zijn ‘handicap’ hem nooit heeft tegengehouden om uit te blinken in de golfsport. “Als kind was sport voor mij een manier om te bewijzen dat ik ondanks mijn handicap even goed kan presteren als ‘normale’ mensen. Het voelt goed als iemand me zegt dat ik als inspiratie diende om een sport uit te oefenen”, vertelde hij in 2018 aan The Sun.

Het bericht VIDEO. STRAF! Golfer met één arm slaat hole-in-one verscheen eerst op Metro.