Beveiligingscamera’s hebben een man betrapt die lijkt te leven in het plafond van een Amerikaanse kruidenierszaak. De politie probeert de dief, die ’s nachts naar beneden komt om voedsel te stelen, al weken tevergeefs te lokaliseren.

De politie van Auburn werd enkele weken geleden opgetrommeld toen winkelbedienden sporen van inbraak en diefstal aantroffen. Daarna begonnen ze regelmatig voetstappen boven hen te horen, en zagen ze hoe benen uit het plafond bengelden.

De beelden zijn afkomstig van de Haggen Northwest Fresh Market in Auburn, in de Amerikaanse staat Washington. De politie vertelde aan tv-station KING-5 in Seattle dat de man enkel naar beneden komt om voedsel en drank te stelen uit de winkel, en vervolgens weer naar boven klautert naar zijn schuilplaats. Naar verluidt zou de man al voor duizenden dollars aan sigaretten ontvreemd hebben.

Infraroodcamera

Agenten zijn er vooralsnog niet in geslaagd om de plek waar de man zich schuilhoudt te vinden. “Er is een ventilatieschacht verschoven, maar na een zoektocht van 4,5 uur hadden we de man nog steeds niet gevonden”, aldus commissaris Mike Hirman. Zelfs met een infraroodcamera en speurhonden bleek de man onvindbaar.

Het bericht VIDEO. Man leeft al wekenlang verborgen in plafond van supermarkt verscheen eerst op Metro.