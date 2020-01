Wat een rasechte baas is hij ook!

Wie gisteren weer naar ‘Kamp Waes’ heeft gekeken, zal ongetwijfeld genoten hebben. Want wat was het weer een stevige aflevering!

Naast eindeloos respect voor de deelnemers, vallen ook Special Forces-operatoren Fly en Stijn in de smaak bij tv-kijkend Vlaanderen. Maar ook ver daar buiten, zo blijkt.

Op het YouTube-kanaal ‘Armed Bro’ vonden we een kort filmpje vol archiefmateriaal van Fly terug. In totaal heeft de YouTube-video uit 2017 al meer dan 300.000 views én regent het respectvolle reacties voor de topkerel. Ook vanuit het buitenland! Veel meer moeten we daar niet bij vertellen. Kijk er gewoon even naar! Wat een HELD!

Foto: still