In Australië is het al weken erg warm. Een hongerige man bedacht daardoor een leuk experiment. Hij legde een rollade in zijn bloedhete auto en liet hem daar tien uur liggen. Experiment geslaagd: het vlees werd gaar en was volgens de man nog heerlijk ook.

