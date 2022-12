Vader mag het aan den lijve ondervinden: “Stoor je kinderen niet wanneer ze naar tekenfilms kijken!” (video)

Op TikTok wordt druk een filmpje gedeeld van een kindje dat fervent zijn favoriete tekenfilmserie op de smartphone volgt. Herkenbaar voor vele ouders met koters die heel bedrijven zijn in het swipen. En dat die niets liever willen dan gewoon hun serietje kijken, dat kon deze vader aan den lijve ondervinden.

Vele ouders voelen er zich schuldig bij wanneer ze hun nageslacht gewoon in de zetel plaatsen met een tablet of een smartphone, maar vaak is het de enige manier om even enkele minuten rust te krijgen. Dat die kleine ukken er helemaal in op gaan en voor de rest niet meer gestoord willen worden, dat nemen ze er vaak bij. En dat is ook het geval in deze TikTok-video. Tot vaderlief even videobelt om dag te zeggen, maar daar had het kindje in kwestie geen oren naar.

Kwaad

Die swipete papa meteen weg om verder te kijken. Ook een tweede poging haalde niets uit. Vader ging er onverbiddelijk uit en de tekenfilm weer aan. In de comments onder de video komen mensen niet meer bij van het lachen. “Ik moet hier huilen van het gieren”, zo laat iemand weten. Voor andere personen is dit akelig herkenbaar: “Mijn kinderen doen net hetzelfde. Maar ik kan er niet kwaad om zijn!”, zo vertelt iemand.

Foto: TikTok