Gefrustreerde wegpiraat haalt plots handpistool boven: “Dat is Amerika…” (video)

Straffe beelden uit Georgia, Atlanta, in de Verenigde Staten. Daar heeft een gefrustreerde wegpiraat zijn handpistool bovengehaald op de autosnelweg. Hij zwaaide er even bedreigend mee richting een andere bestuurder.

Een achterligger kon alles filmen. Op de beelden, gepubliceerd op het YouTube-kanaal van ‘Greenville SC Dashcam’, zien we de chauffeur van een rode wagen met een handpistool uit het raam zwaaien naar de bestuurder van een witte auto. “Oh my God!”, horen we de man met de dashboardcamera nog roepen. Naar eigen zeggen hebben ze nog geprobeerd de politie te contacteren, maar het juiste departement kregen ze pas na twintig minuten te pakken.

”Hetzelfde meegemaakt”

En blijkbaar was het niet de eerste keer dat dergelijk tafereel zich afspeelde op de Amerikaanse snelwegen in Georgia. Eén persoon liet in een comment weten dat dit zich nog heeft voorgedaan. “Wat gek is, is dat ik familie heb in Altlanta in Georgia die nét hetzelfde hebben meegemaakt. En dat was een andere wagen…”, aldus een zekere ‘julieejuelz’. “Dat is Amerika jammer genoeg…”, schrijft een andere persoon nog. “Gewoon mensen met een heel fragiel ego.”

