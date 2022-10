Vader gebruikt behapads als kommetjes en het internet ligt strijk: “Dit hou je niet voor mogelijk!” (video)

Een vrouw deelde op TikTok het beschamende moment waarop haar papa haar behapads gebruikte als chips- en nootjeskommetjes. Vaderlief wilde het gezellig maken met het gezin, maar had niet door dat hij de vullingen van dochter op tafel had gezet.

Als er ooit een bewijs was van het feit dat mannen niet altijd begrijpen hoe de garderobe van een vrouw in mekaar zit, dan moet het wel dit TikTok-filmpje zijn. De papa van TikTok-gebruikster Emily Vogel had tijdens een vakantie met het gezin per ongeluk de cups uit de bikini van zijn dochter gebruikt om er chips en nootjes in te serveren.

Vakantiemood

”Oh mijn god, mijn papa heeft de pads van mijn bikini – die lagen te drogen – gepakt om ze te gebruiken als kleine kommetjes voor snacks”, zo schrijft Emily bij haar post. “Dit gebeurde tijdens onze familievakantie vorige week. Als je mijn vader zou kennen, dan zou je het wel begrijpen, denk ik.” Het filmpje werd in ieder geval met veel succes onthaald door het TikTok-publiek. “Dit is hilarisch!”, zo laten velen weten.

Foto: TikTok