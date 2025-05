Bruidegom denkt dat zijn bruid achter hem staat. Maar dan? HILARISCH! (video)

De mooiste dag van je leven vieren…

Dat doe je natuurlijk in stijl! Zo ook bij onderstaand tafereel. In een mooi ingerichte zaal, staat een bruidegom klaar. Duidelijk onder de indruk van het moment, wacht hij op zijn bruid.

En dan verschijnt er in de verte een ‘vrouw’. Althans, daar lijkt het in eerste instantie toch op. Maar wanneer de persoon dichter en dichter richting de bruidegom stapt, wordt duidelijk dat het om een man in bruidsjurk gaat. Niet veel later weet ook de bruidegom hoe laat het is en wordt er stevig gelachen.

“Ik ga stuk!”

Het filmpje gaat momenteel aardig viraal op TikTok. “Ik ga stuk”, klinkt het. “Geweldig”, gaat het verder. “Zo leuk dit”, besluit een laatste kijker. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!