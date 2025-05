Dame laat vogel op haar hoofd zetten tijdens avondje uit. Maar dan? BAH! (fails)

Soms krijg je online van die beelden te zien waarvan je het einde al lang kan voorspellen.

En toch lijkt de hoofdrolspeelster van dienst helemaal niet te kunnen inschatten wat er op het punt staat te gebeuren. De situatie? Wel, tijdens een avondje uit vond onderstaande dame het leuk om een vogel op haar hoofd te laten zetten. Levert ongetwijfeld leuke beelden op, zal ze gedacht hebben. “Hij gaat toch geen kaka doen hé”, vraagt ze zich nog even luidop af. Wel… Tgoh… Laat ons zeggen dat de natuur soms z’n gangetje gaat. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…