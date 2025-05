Dame wil via omgevallen boom het water oversteken. Maar dan? KLETSNAT! (fails)

Op avontuur in de natuur: het is plezant!

Dat zal ook onderstaande dame gedacht hebben voor ze op pad ging. We zien namelijk hoe ze zich waagt aan een pittige evenwichtsoefening. Via een omgevallen boom wil ze namelijk het water oversteken. En dat lijkt al bij al nog goed te lukken.

Maar het venijn zit in de staartje. Want wanneer ze bijna aan de overkant is, gaat het toch nog mis. Gelukkig zonder veel ergs, zo blijkt. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…