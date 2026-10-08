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Twee vrouwen worden op een haar na geraakt door vallende metalen platen (video)

Den B.
Door Den B.
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Dat had héél slecht kunnen aflopen!

In het Russische Lagolovo, vlak bij Sint-Petersburg, hebben twee vrouwen bijzonder veel geluk gehad. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een vrouw net een gebouw verlaat wanneer enorme metalen platen naar beneden vallen. Ze wordt ternauwernood gemist. Ook een tweede vrouw, die rustig op een bankje zit, ontsnapt maar net aan het gevaarte.

Stevige wind

Volgens lokale berichten zou die laatste wel geraakt zijn door een onderdeel van de constructie. Er werd een ambulance opgeroepen, maar over haar toestand is weinig bekend. Mogelijk speelde de stevige wind een rol bij het incident.

Foto: Daily Buzz

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