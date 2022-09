TikTokster met herpes openhartig: “Ik heb nog altijd gigantisch veel succes bij mannen” (video)

Suzanna Brusikiewicz heeft reeds drie jaar herpes en probeert sindsdien aan wat sensibilisering te doen. Zo toont ze aan de hand van korte TikTok-filmpjes hoe het is om te leven met het virus en welke impact het heeft op haar datingleven.

Suzanna Brusikiewicz testte zo’n drie jaar geleden positief op genitale herpes. Oorzaak? Haar ex-vriend bedroog haar en gaf het haar door. Ondanks het virus beweert Brusikiewicz dat ze weldegelijk een perfect normaal seksleven heeft. Meer zelfs, in een recente TikTok-video geeft ze aan dat herpes er niet voor zorgt dat ze moeilijk met mannen kan daten, maar net het omgekeerde: ze kan ze bijna niet van haar afslaan.

Seks

De vrouw vertelt dat het geen probleem is om mannen te vinden of seks te hebben. Al is ze niet klaar voor een serieuze relatie. “Het is lastig momenteel als je gewoon oud wil worden met je katten”, zo grapt ze in één van haar filmpjes. Haar zelfvertrouwen en uiterlijk laten in ieder geval een indruk na bij haar volgers. “Je ziet er prachtig uit”, zo laten verschillende mensen weten. “Ik denk dat het vooral afhangt van hoe mooi je bent… en jij bent een 10/10, dus dat kan wel kloppen”, merkt iemand op.

Foto: TikTok