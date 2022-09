Nederlandse tuinbouwers weten wel raad met wanbetaler: “Gerechtigheid!” (video)

Opvallende beelden uit Nederland.

Daar hadden ze bij tuinbouwbedrijf ‘TGO Twentse Groen Onderneming’ de buik meer dan vol van een klant die de rekening voor geleverd werk niet betaalde. “Niet betalen? Wij halen”, opent Kevin (die algemeen directeur is van de zaak) op Facebook. “Wij hadden het niets liever dan anders gezien. Na een lang proces en om nog meer onkosten te voorkomen, hebben wij besloten de gehele tuin leeg te halen. Wat duizenden roepen, doen wij. Familie, collega’s en vrienden: bedankt”, klinkt het bij de beelden.

“Gerechtigheid!”

Op de beelden zien we inderdaad hoe een volledige tuin weer afgebroken wordt. Alles wordt mooi meegenomen. En daar was behoorlijk wat volk voor nodig, om de boel wat vooruit te laten gaan. “Gerechtigheid”, sluit Kevin zijn bericht nog af. En ook in de reacties op de beelden is er niets dan begrip. “Gelijk heb je”, klinkt het. “Groot gelijk”, gaat het verder. “Ze hebben genoeg kansen gekregen. Eigen schuld…”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om eens te kijken, denken we dan!

Foto: still Facebook – Bron: VKMag/Facebook