TikTokster betrapt haar verloofde in bed met haar zus: “Die twee ben je beter kwijt dan rijk” (video)

Het zal je maar overkomen: een vrouw kwam net wat vroeger terug van haar werk en hoorde boven stemmen. Ze meende haar zus en haar verloofde te herkennen. In een opvlieging haalde ze haar gsm boven en begon ze te filmen.

Niet veel later trof ze haar vriend aan en haar bloedeigen zus, hij naakt en zij in ondergoed. “Het is niet wat het lijkt”, stamelde de zus nog, maar niet veel later kwam dan toch de bekentenis en de verontschuldiging. Al is het hele gesprek enorm pijnlijk. De kerel probeerde nog ervanonder te muizen door de schuld bij haar te leggen. “Sinds je een nieuwe job hebt, ben je er praktisch niet meer”, zo wijst hij met de vinger. “Ik ben net van job veranderd voor jou”, gaf de TikTokster mee.

Meedogenloze reacties

De reacties onder de bewuste video zijn dan ook meedogenloos te noemen. “Ik heb me nog nooit zo kwaad gevoeld na het zien van een video”, zo laat iemand weten. “Het feit dat ze de schuld bij jou leggen is verschrikkelijk”, schrijft een andere persoon. “De pijn in haar stem breekt mijn hart”, vertelt een vrouw nog. “Ik hoop dat ze nooit nog tegen hen hoeft te praten, ik wil ze gewoon een knuffel geven.”

Foto: TikTok